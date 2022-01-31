KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Kahramanmaraş'ta çığ düştü, keçiler telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çığ düşmesi sonucu 8 keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Berit Dağı Ericek Müdürler'de çığ felaketi yaşandı. Çığ sonucu Kadir Gürbüz'e ait evin bir bölümü zarar gördü. Çığ sırasında ahırdaki 8 keçi ise telef oldu.

Çığ altında kalan keçilerden bazıları sağ olarak kurtarılırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(FZL-NSO-Y)