Kahramanmaraş'ta Çığ Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta Çığ Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta Çığ Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Çağlayancerit ilçesine bağlı Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde su kaynağını kontrol etmeye giderken üzerine çığ düşen Ramazan Topal'ın karlar altındaki donmuş cesedi bulundu. Ramazan Topal'ın cenazesi ekipler tarafından ilçe merkezine getiriliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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