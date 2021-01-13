Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın
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Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın

13.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:33
Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta bir çiftlikte çıkan yangında sera ve saman balyaları küle döndü.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir çiftlikte çıkan yangında sera ve saman balyaları küle döndü. 

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Şerefoğlu Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken çiftlikteki sera ile saman balyaları tamamen yandı.


Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın
Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın
Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın
Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın
Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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