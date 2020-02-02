Kahramanmaraş'ta çiftlik yangını
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Kahramanmaraş'ta çiftlik yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir çiftlikte meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:46
Kahramanmaraş'ta çiftlik yangını

'ın ilçesindeki bir çiftlikte meydana gelen yangın ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem karma bölümünde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Hayvanların etkilenmediği yangında dumandan etkilenen işçi Ökkeş Akçakaya, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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