Kahramanmaraş'ta çiftçiye 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtılıyor
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Kahramanmaraş'ta çiftçiye 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtılıyor

Kahramanmaraş'ta çiftçiye 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta tarımsal üretim hacmini artırmak için çiftçilere 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtılıyor.

Kahramanmaraş'ta tarımsal üretim hacmini artırmak için çiftçilere 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde toplamda 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtımı gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirilen destek ile ilgili olarak Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 2019 yılında 1.2 milyon adet fide dağıtımı gerçekleştirmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'ün talimatlarıyla bu yıl sayıyı 2 katına çıkardık. Çiftçimize 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtıyoruz, maliyetin yüzde 80'i Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Coğrafi işaretli ürünümüz Kahramanmaraş Kırmızı Biberi'nin üretim sahasını genişletecek, Pazar payını artıracak çalışmamızın hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta çiftçiye 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtılıyor
Kahramanmaraş'ta çiftçiye 2,5 milyon adet biber fidesi dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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