Kahramanmaraş'ta çiftçilerin "izin" kuyruğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta çiftçilerin "izin" kuyruğu

Kahramanmaraş'ta çiftçilerin 'izin' kuyruğu
İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmadan muaf olmak isteyen çiftçiler izin belgesi almak için ziraat odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmadan muaf olmak isteyen çiftçiler izin belgesi almak için ziraat odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle çiftçilerin tam kapanmadan muaf tutulacak kişiler arasındaki çiftçiler 3 haftalık tam kapanmadan muaf olmak ve üretimlerini sürdürmeleri için sabahın erken saatlerinde ziraat odalarına akın etti. Oda önünde uzun kuyruklar oluşturan çiftçilerin pandemi kurallarına da uymadığı gözlendi. Polis ekipleri ise çiftçilere pandemi tedbirlerini hatırlatarak kurallara uymalarını istedi.

Çiftçiler, tam kapanma süreci nedeniyle izin alamadıkları takdirde üretim yapamayacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş Ziraat Odasında günde 300 kişiye izin belgesi verilebildiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta çiftçilerin 'izin' kuyruğu
Kahramanmaraş'ta çiftçilerin 'izin' kuyruğu
Kahramanmaraş'ta çiftçilerin 'izin' kuyruğu
Kahramanmaraş'ta çiftçilerin 'izin' kuyruğu
Kahramanmaraş'ta çiftçilerin 'izin' kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok
Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Hakan Altun Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta çiftçilerin "izin" kuyruğu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:37:41. #1.15#

title