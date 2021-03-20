Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı
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Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı

20.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:57

- Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı Kahramanmaraş'ta çiftçiler cemrenin düşmesiyle üzüm bağlarında budama işi için yoğun bir çalışma temposunun içine girdiler.

- Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çiftçiler cemrenin düşmesiyle üzüm bağlarında budama işi için yoğun bir çalışma temposunun içine girdiler.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Onikişubat ilçesinde çiftçiler, toprağı işlemeye ve bağlarını budamaya başladı. Çok sayıda üzüm çeşidi ve bağın bulunduğu bölgede çiftçiler, bağların yolunu tuttu. Sabahın ilk ışıklarıyla bağa giren çiftçiler, akşama değin bağ budayıp traktörün giremediği arazileri kara sabanla sürerek hazırlık yapıyorlar.

Yılın ocak ve şubat aylarından itibaren etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından güneşli havaları fırsat bilen çiftçiler arazilere çıkmaya başladı. Bağ budama mevsimi olması nedeniyle, vatandaşlar üzüm bağında asmaları budamaya başladı.

Çiftçiler, budama mevsiminde aynı zamanda üzüm asması dikimi de yapıyor. Budama ve sürüm ile verim yüzde 50 artıyor. Kahramanmaraş, bağcılık alanında önemli bir üretim miktarına sahip. Önemli üretici iller arasında 9. sırada yer alan kentte, geçen yıl üzüm üretim miktarı 85 bin ton civarındaydı. Üretiminin yüzde 74,08'ini sofralık-çekirdekli ve yüzde 25,50'ini ise kurutmalık-çekirdekli üzümler oluşturuyor. Kahramanmaraş genelinde 155 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılıyor. Uçsuz bucaksız arazilerde severek bağ budayan çiftçiler, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur anlayışıyla çalışıyorlar.

Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı
Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı
Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı
Kahramanmaraş'ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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