Kahramanmaraş'ta çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi sonucu çiçek açan badem ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi sonucu çiçek açan badem ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu.

İlçenin yüksek kesimlerinde mart ayıyla canlanmaya başlayan doğa, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Dün başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı sonrası çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı.

Üretici Ali Davarcı, AA muhabirine, bu sene badem veriminin geçen yıllara oranla daha az olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Yaklaşık 60 kök bademimiz var. Erken açtıkları için kardan nasibini aldılar. Buna bağlı olarak bu sene ürün rekoltemizin düşeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Mart, kar, Güncel, Haberler

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