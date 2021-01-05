Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi başkasına ait kimlikle yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir cezaevi firarisi, başkasına ait kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polisten kaçan şüpheli, Trabzon Bulvarı'nda yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Üst aramasında E.Ö. adına düzenlenen kimlik bulunan şüphelinin gerçek isminin A.E. (38) olduğu belirlendi.

"Sigara kaçakçılığı" suçundan yattığı cezaevinden firar ettiği öğrenilen A.E. gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman