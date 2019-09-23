Kahramanmaraş'ta ceviz ve incir hasadı başladı

23.09.2019 18:06

Kahramanmaraş'ta incir ve ceviz hasadına başlandı.



Kentte yaklaşık 90 bin dekarlık alanda 60 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler tarafından yıl boyu bakımı yapılarak elde edilen ve 'Maraş 18' ismiyle bilinen cevizde verim güldürdü. Özellikle kırsal alanda üretilen ceviz, damak tadı ve besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Tanesi 35 ile 40 kuruş arasında satışı yapılan ceviz, Avrupa ve Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.



Yunus Beşen isimli çiftçi, elde hasadını yaptıkları cevizin kaliteli ve lezzetli olduğunu, birçok kente gönderdiklerini söyledi. Beşen, "Cevizimiz kalaycı aşısı diye tabir ederiz ama 'Karaş 18' olarak biliniyor. Kaliteli bir ceviz üretimi elde ettik. Türkiye geneli tutulan ve sevilen bir üründür. Avrupa'da bir ülkeye de ihracatımız bulunuyor" diye konuştu.



Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde de incir hasadı başladı. Bölgede neredeyse çiftçilerin tamamının bahçesinde yer alan incir, albenisi ve aroması nedeniyle tercih sebebi sayılıyor. Halk arasında renginden dolayı "sarı Abbas inciri" olarak isimlendirilen meyve hem iç pazarda hem de çevre illerde ilgi görüyor. Tezgahlarda 5 ila 8 liraya kadar alıcı bulan incirin yetiştirmesinin zahmetli olmakla birlikte sadece su ve bakım istediğini belirten üretici Ahmet Köylü, ürettikleri inciri çevre illere pazarladıklarını dile getirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA