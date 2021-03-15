Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 45 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 45 zanlı tutuklandı

15.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:55
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 45 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 45 zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 45 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 40 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili alınan önlemlerin artırılarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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