Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 40 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 40 zanlı tutuklandı

09.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:32
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 40 zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 40 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, silahlı tehdit, gasp, dolandırıcılık, uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 42 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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