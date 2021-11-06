Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan firari 40 hükümlü yakalandı

????? Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan aranan 40 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan İ.Ç'nin (23) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ve Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda önlem alan ekipler, şüpheliyi kent girişinde yakaladı.

Ayrıca ekiplerin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında "Fuhuşa teşvik" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M. K. (37), "Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak" suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G. Ü. (37) ve "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.A. (25) ile çeşitli suçlardan araması bulunan 36 kişi yakalandı.

Hükümlüler, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Haberi Kaydet