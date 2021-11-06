Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan firari 40 hükümlü yakalandı
????? Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan aranan 40 firari hükümlü yakalandı.
????? Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan aranan 40 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan İ.Ç'nin (23) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ve Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda önlem alan ekipler, şüpheliyi kent girişinde yakaladı.
Ayrıca ekiplerin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında "Fuhuşa teşvik" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M. K. (37), "Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak" suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G. Ü. (37) ve "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.A. (25) ile çeşitli suçlardan araması bulunan 36 kişi yakalandı.
Hükümlüler, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.