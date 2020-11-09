Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 99 kişiden 61'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 99 kişiden 61'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 99 kişiden 61'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında tasarlayarak adam öldürmekten aranan N.Ş. ile kasten öldürme suçundan aranan M.Ö'nün de bulunduğu hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 99 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı