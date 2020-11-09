Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 99 kişiden 61'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 99 kişiden 61'i tutuklandı

09.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:46
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 99 kişiden 61'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 99 kişiden 61'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 99 kişiden 61'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında tasarlayarak adam öldürmekten aranan N.Ş. ile kasten öldürme suçundan aranan M.Ö'nün de bulunduğu hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 99 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta aranan 99 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aranan 99 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı
Çeşitli suçlardan aranan 256 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 256 kişi yakalandı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta aranan 62 kişi yakalandı, 36'sı tutuklandı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta aranan 62 kişi yakalandı, 36'sı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Kamala Harris Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Tamer Tuna Fatih Terim Nacer Chadli
Daha Fazla Kasım İstifa Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 99 kişiden 61'i tutuklandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 18:47:47. #1.15#
title