Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 92 zanlı yakalandı, 59'u tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 92 zanlıdan 59'u tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 92 zanlıdan 59'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çok sayıda suçtan araması olan 92 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 59 zanlı tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün