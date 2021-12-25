Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 87 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 87 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 87 kişi gözaltına alındı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 87 şüpheliden işlemleri tamamlanan 50'si tutuklandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 87 şüpheliden işlemleri tamamlanan 50'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title