Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

27.02.2021 01:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:48
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma başlattı.

Denetimlerde bir ruhsatsız av tüfeğiyle çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan kişiler, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan yapılan uygulamada, İl Umumi Hıfzıssıhha kurallarına aykırı hareket eden 4 kişiye 3 bin 600 lira, kimlik bildiriminde bulunmayan iki konaklama firmasına da 10 bin 692 lira cezai işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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