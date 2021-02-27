Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma başlattı.

Denetimlerde bir ruhsatsız av tüfeğiyle çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan kişiler, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan yapılan uygulamada, İl Umumi Hıfzıssıhha kurallarına aykırı hareket eden 4 kişiye 3 bin 600 lira, kimlik bildiriminde bulunmayan iki konaklama firmasına da 10 bin 692 lira cezai işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman