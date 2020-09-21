Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 63 kişiden 38'i tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 63 kişiden 38'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 63 kişiden 38'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 63 kişiden 38'i tutuklandı
21.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 22:00

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 63 kişiden 38'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan 63 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 25'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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