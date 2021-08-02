Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 54 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 54 zanlıdan 39'u tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 54 zanlıdan 39'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, son 7 gün içerisinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, çok sayıda suçtan araması olan 54 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 39'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı