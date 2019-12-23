Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

23.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:08

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, il merkezinde ile ilçelerde önemli noktalar, umuma açık yerler, park ve bahçelerde şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya 98 ekipte görevli 503 polis katıldı.

Uygulamada 1 tabanca ve 7 kesici ve delici alet ele geçirildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Dilencilik, çevreyi rahatsız etme gibi kabahatlerden 5 kişiye idari para cezası tatbik edildi.



4 bin 715 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 768 araç kontrol edildi ve bu araçlardan biri trafikten men edildi, 18 araç sürücüsüne kural ihlallerinden toplam 13 bin 291 lira ceza uygulandı.



Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, gibi suçlardan aranan 16şahıs yakalandı.

Kaynak: AA