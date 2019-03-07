Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Onikişubat ilçesinde yer alan Bediüzzaman Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kıldıktan sonra okunan Kur'an ve yapılan duaya hep birlikte 'amin' dedi. Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı. Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han Camii'ne de vatandaşlar akın ederek Regaip Kandili'ni idrak etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA