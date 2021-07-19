Kahramanmaraş'ta camiler bayram için temizlendi
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Kahramanmaraş'ta camiler bayram için temizlendi

Kahramanmaraş'ta camiler bayram için temizlendi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda ekibin kent genelinde bayram namazı dolayısıyla yoğunluğun oluşabileceği camileri dezenfekte ettiği bildirildi.

Ekiplerin kentin sembol camilerinden Ulu Camii başta olmak üzere, Abdulhamithan, Erzurumluoğlu ve Doğukent Camii gibi birçok camide iç ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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