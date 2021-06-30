Kahramanmaraş'ta cami tuvaletinde cinayet
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Kahramanmaraş'ta cami tuvaletinde cinayet

Kahramanmaraş'ta cami tuvaletinde cinayet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki yaşlı adam, 72 yaşındaki kişiyi cami tuvaletinde tabanca ile vurarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki yaşlı adam, 72 yaşındaki kişiyi cami tuvaletinde tabanca ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi Serintepe Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, caminin tuvalet girişindeki merdivenlerde meydana gelen olayda; Fahrettin Y. (72) tabanca ile vurularak öldürüldü.

Yapılan araştırmada şüphelinin M.Y. (80) isimli şahıs olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs polis ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil Ulubey/ İHA)

Kahramanmaraş'ta cami tuvaletinde cinayet
Kahramanmaraş'ta cami tuvaletinde cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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