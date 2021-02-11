Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği öne sürülen banka müdürüne 5 yıl hapis istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği öne sürülen banka müdürüne 5 yıl hapis istemi

11.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:00
Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği öne sürülen banka müdürüne 5 yıl hapis istemi

Kahramanmaraş'ta bir bankanın müdürü hakkında çalışanını silahla tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta bir bankanın müdürü hakkında çalışanını silahla tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Banka çalışanı M.B, müdürü T.K'nin bir tartışma sonrası kendisini güvenlik görevlisinin silahıyla tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli T.K. hakkında "silahla tehdit" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

T.K'nin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

Bu arada, dava dosyasında olay anına ilişkin bankanın güvenlik kamerası kaydının da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği öne sürülen banka müdürüne 5 yıl hapis istemi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 17:01:26. #1.15#
title