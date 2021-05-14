Kahramanmaraş'ta çalışan çiftçilere 14 Mayıs ziyareti

Kahramanmaraş'ta "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" etkinlikleri kapsamında tarla ve seralarda çalışan çiftçiler, ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Kahramanmaraş'ta "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" etkinlikleri kapsamında tarla ve seralarda çalışan çiftçiler, ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Mahallesi ve çevresindeki arazilerde bayram tatilinde bile üretimin devam eden çiftçilerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Çetinkaya, bayramın ikinci gününe denk gelen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde, Ziraat Odası olarak çiftçileri onurlandırmak istediklerini söyledi.

Çiftçilerin yalnızca 14 Mayıs'ta değil her gün hatırlanması gerektiğini belirten Çetinkaya, "Pandemi döneminde üretimin ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Çiftçimiz üretmezse Türkiye aç kalır. Çiftçimizin üretebilmesi içinde ürününün para etmesi gerekiyor. Ümit ediyoruz ki 2021 yılı çiftçimizin alın terinin, emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olur." diye konuştu.

Öte yandan Türkoğlu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'ndeki seracıları ziyaret ederek ikramda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman