Kahramanmaraş'ta çalınan kamyon dorsesi Osmaniye'de bulundu

Kahramanmaraş'ta çalınan kamyon dorsesinin Osmaniye'de bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta çalınan kamyon dorsesinin Osmaniye'de bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir komyon dorsesinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, dorsenin plakasız bir çekiciyle Osmaniye iline farklı güzergahlar kullanılarak hareket ettiğini tespit etti .

Kamera görüntülerinden şüphelileri tespit eden ekipler, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ifadesine göre hareket eden ekipler, dorseyi Osmaniye'de buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün