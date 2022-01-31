Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Kahramanmaraş'ta polislerin yaralı bulduğu kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polislerin yaralı bulduğu kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, göreve çıkacakları sırada bahçede yaralı bir kızıl şahin buldu.

Yaralı kuş, bina içerisine alınıp ısınması sağlandıktan sonra tedavisi yapılmak üzere Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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