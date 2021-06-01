Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı

Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana yolu üzeri Malik Ejder Türbesi güneyindeki buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 5 dönüm buğday tarlası yandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı
Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı
Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı
Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Müge Anlı Beren Saat
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:16:11. #1.14#

title