Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı
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Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeniyurt Mahallesinde buğday eken çiftçiler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın da katıldığı etkinlikte, biçerdöverlerle hasat yaptı.

Milletvekili Kılıç, tarımın öneminin salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığını belirterek, çiftçilerin çok önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Kılıç, üreticilerin bereketli bir harman geçirmelerini diledi.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya da kentin Türkiye'de en çok tarım üretim yapan iller arasında olduğunu belirterek, çiftçilere emekleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilerle bir süre sohbet ederek, taleplerini dinleyen Kılıç, biçerdövere binerek hasat yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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