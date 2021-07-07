Kahramanmaraş'ta bu yıl 120 kilometrelik yol çalışması yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 120 kilometrelik yolda asfalt onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 120 kilometrelik yolda asfalt onarım çalışması gerçekleştirdi.

Yıl başından bu yana ulaşım güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 120 kilometrelik yolda sıcak asfalt dökümü ve onarımı gerçekleştiren ekiplerin çalışmalarından halkın da memnuniyet duyduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı