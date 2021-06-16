Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
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Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı

Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta evliliğin ilk yılındaki boşanmaların önüne geçmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Ailem İçin' projesini hayata geçirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta evliliğin ilk yılındaki boşanmaların önüne geçmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Ailem İçin' projesini hayata geçirdi. Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde belediyelerin de destek verdiği, aynı zamanda Türkiye'de ilk olan proje kapsamında gönüllü çiftlere, evlilik öncesi ve devamında eğitimler yapılacak.

Projenin tanıtımı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya ve İl Müftüsü Mutafa Tekin'in katıldığı toplantıyla yapıldı. Toplantıda projeyle ilgili sunum yapıldıktan sona Vali Ömer Faruk Coşkun ile projenin diğer ortaklarının temsilcileri arasında protokol imzalandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, projenin aile için önemli olduğunu belirterek, "İnşallah birlikte dayanışma içerisinde aile hukuku bakımından önemli olan bu eğitim çalışmasını birlikte yürüteceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ilimiz adına, aile kurumu adına önemli bir adımı bugün atmış oluyoruz" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da projede hedef kitle olarak evliliğin ilk yılındaki çiftleri seçtiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Biz özellikle belli hedef kitleyi seçerken evliliğin ilk yılındaki kardeşlerimize kardeşlik hukukunu da gözeterek profesyonel bir anlayışla evlilik öncesi eğitimlerden aile danışmanlığı süreçlerine kadar bakanlığımızın hizmet modellerini hep birlikte uygulayacağız. Birlikten güç doğar. Sayın Valimize de teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu konuda belediye başkanlarımız ve müftümüzle birlikte bu paydaşlık hukukuna şehrimiz de katılmış oldu. Aynı işi birlikte yapmak, farklı farklı alanlarda yapmak da tüm kurumlara nasip oldu. İnşallah nikah salonlarında ve nikah esnasında arkadaşlarımız bilgilendirme vesilesiyle çiftlerimize ulaşacaklar. Bu arada gönüllü çiftlerimize bu kardeşlik hukuku içerisindeki 'Ailem İçin' projesini ruhu olan bir şehir olan Kahramanmaraş'ta örnek bir şekilde icra etmek hepimize nasip olur."Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile İl Müftüsü Mustafa Tekin ise aile kurumunun Türk toplumu için çok önemli olduğunu, bu nedenle Ailem İçin projesine gerekli tüm desteği vereceklerini kaydetti.YENİ ÇİFTLER, 30-40 YILLIK ÇİFTLERLE BULUŞTURULACAK

Türkiye'de ilk defa Kahramanmaraş'ta uygulanacak olan ve boşanma saylarının azaltılması amacıyla hayata geçirilen Ailem İçin projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, belediyelere ve müftülüklere evlenmek için başvuruda bulunan çiftlere ulaşacak. Projeden gönüllü olarak faydalanmak isteyen evlenecek ve yeni evli çiftlere eğitimler verilecek. Eğitimler yüz yüze olacak ama pandemi sürecine bağlı olarak uzaktan da yapılabilecek. Ayrıca yeni çiftler ile 30-40 yıllık çiftler bir araya getirilecek.


Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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