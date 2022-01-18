Kahramanmaraş'ta boru hattında patlama mı oldu? 18 Ocak Salı Kahramanmaraş'ta patlama mı oldu? Gaziantep-Kahramanmaraş yolu kapatıldı mı?

Son dakika gelen haberlere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı. Bunun akabinde vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta patlama mı oldu? 18 Ocak Salı Kahramanmaraş'ta boru hattında patlama mı oldu? merak etti. Son dakika boru hattı patlama haberleri sizlerle...

KAHRAMANMARAŞ (Haberler.com) - Kahramanmaraş'ta patlama mı oldu? Kahramanmaraş'ta boru hattında patlama mı yaşandı? Kahramanmaraş'ta patlama ne zaman oldu? Gaziantep-Kahramanmaraş ulaşımı kapatıldı mı? Gaziantep-Kahramanmaraş yolu trafiğe mi kapatıldı? İşte bilgiler...

KAHRAMANMARAŞ'TA BORU HATTINDA PATLAMA MI OLDU? (18 OCAK SALI 2022)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesindeki bir elektrik direği, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Direk, bölgede bulunan bir petrol boru hattına isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'na da sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın nedeniyle karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

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