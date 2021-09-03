Kahramanmaraş'ta bisiklet hırsızları tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta bisiklet hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bisiklet hırsızları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir apartmandan bisiklet çakan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir apartmandan bisiklet çakan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bir site içindeki apartmandan bisiklet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alınan A.H. (20) ve H.K. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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