Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ'TA BİRİ PİTBULL, 2 KÖPEK DAHA DONARAK ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ'TA BİRİ PİTBULL, 2 KÖPEK DAHA DONARAK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü.

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Göksun'da soğuk hava, ilçe sakinlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde ilçede biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü. İlçede geçen hafta 1 köpek ile 2 kedi de donarak ölmüştü.

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ'TA BİRİ PİTBULL, 2 KÖPEK DAHA DONARAK ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ'TA BİRİ PİTBULL, 2 KÖPEK DAHA DONARAK ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ'TA BİRİ PİTBULL, 2 KÖPEK DAHA DONARAK ÖLDÜ

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