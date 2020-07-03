Kahramanmaraş'ta bir yerleşim bölgesi karantinaya alındı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kırsal bir mahalledeki yerleşim bölgesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kırsal bir mahalledeki yerleşim bölgesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kırsal alandaki bir yerleşim yerinde pozitif vaka ve çok sayıda temaslı kişinin görüldüğü belirtilen açıklamada, "İlçemiz Çokak Mahallesi Sarımehmetli mevkisinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişi sayısının çok olması sebebiyle bölgede karantina tedbirlerinin alınmasına, belirtilen adrese giriş ve çıkışların alınacak yeni bir karara kadar durdurulmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA