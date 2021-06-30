Kahramanmaraş'ta "Bir öğrenci masalı" oyunu sahnelendi
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Kahramanmaraş'ta "Bir öğrenci masalı" oyunu sahnelendi

Kahramanmaraş'ta 'Bir öğrenci masalı' oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde "Bir Öğrenci Masalı" adlı tiyatro izleyiciyle buluştu.

Ücretsiz olarak sergilenen, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan, sınav hazırlığı, üniversite tercihi ve eğitimin aile içi diyaloga etkilerini konu edinen tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.

Tiyatro gösterimiyle ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sahne Maraş'ın ilerleyen süreçte ilçelerde de izleyicilerle buluşacağını belirtti.

Tiyatro oyununun sosyal mesajlar içerdiğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Sahnelenen oyun, seyircimizin alkışları bize gösteriyor ki son derece yerinde bir iş yapmışız. Oyunculuklar olduğu kadar verilen mesajlar da güzeldi. Eğitim hayatlarında evlatlarımız sevdikleri işle iştigal etmeli. Oyundaki diğer bir mesaj da uzmanlaşmak üzerineydi. Hayattan pek çok kesiti bize ustaca gösterdiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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