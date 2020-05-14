Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki Kovid-19 vakalarının nişan töreni kaynaklı olduğu belirlendi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan bir mahalledeki vakaların, düzenlenen bir nişan törenine katılım nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan bir mahalledeki vakaların, düzenlenen bir nişan törenine katılım nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Kovid-19 vakaları görülen ve 8 Mayıs'ta karantinaya alınan kırsaldaki Hüyüklü Mahallesi'ndeki tedbirler devam ediyor.

Testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerle ilgili yapılan araştırmada ise mahalledeki vakaların ilçeye bağlı Afşinbey Mahallesi'nde bir evde düzenlenen nişan törenine katılım kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından nişanın düzenlendiği ev dahil olmak üzere Afşinbey Mahallesi'ndeki 3 bina karantinaya alındı.

Bu arada, Hüyüklü Mahallesi'nde pozitif vaka tespit edilen kişi sayısının yaklaşık 50 olduğu bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin mahalledeki tedbirleri sürüyor.

Kaynak: AA