Kahramanmaraş'ta bir kişinin kendi evini yaktığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta bir kişinin kendi evini yaktığı iddia edildi

Kahramanmaraş'ta bir kişinin kendi evini yaktığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişinin evini ateşe verdiği ileri sürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişinin evini ateşe verdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Serintepe Mahallesi 47 Sokak'ta ikamet eden M.Y, henüz bilinmeyen nedenle kimsenin bulunmadığı sırada evini ateşe verdi.

Evden dumanların yükselmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yanan evde maddi hasar oluşurken kaçan M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta bir kişinin kendi evini yaktığı iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:35:15. #1.16#

title