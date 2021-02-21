KAHRAMANMARAŞ - Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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KAHRAMANMARAŞ - Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

21.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:58

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda hafif ticari aracın kar temizliği yapan iş makinesine çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi'nde dün kar temizliği yapan Elbistan Belediyesine ait iş makinesine Yusuf Tapan (21) idaresindeki 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı. Sürücü Tapan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

KAHRAMANMARAŞ - Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
KAHRAMANMARAŞ - Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları (1)
MEHMET MUSTAFA MARANGOZ: Kaza yapmamış adeta intihar etmiş. Şu yolda böyle sürat yapılır mı?
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500
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