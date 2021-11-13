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Kahramanmaraş'ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki kişi yol kenarında ölü bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki kişi yol kenarında ölü bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu kenarındaki bir arazide çukurda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gökhan Gökgöz'ün (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

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