Kahramanmaraş'ta bir kişi cami çıkışı tabancayla vurularak öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişinin cami çıkışında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişinin cami çıkışında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisi'nden çıkan Fahrettin Y, tabancalı bir kişinin saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine cami avlusuna gelen ekipler, Fahrettin Y'nin karnından vurulduğunu tespit etti. Fahrettin Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik önlemi alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y'yi (80) suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

Bu arada, caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bastonlu bir kişinin camiye girişi, belindeki tabancaya elini atması görüldü. Bir başka kamera açısından ise Fahrettin Y'nin camiden çıkarken merdivenlerde durduğu, karnından vurulduğu halde camiye doğru hareket etmesi ve yere yığılması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı