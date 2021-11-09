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Kahramanmaraş'ta bir kişi bıçakla yaralandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta bir kişi bıçakla yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Camisi yakınlarında M.D. (19) ile H.O. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan H.O, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüpheli M.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi bıçakla yaralandı

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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