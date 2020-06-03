Kahramanmaraş'ta bir kadının kezzaplı saldırısına uğrayan kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta, bir kadınının kezzaplı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta, bir kadınının kezzaplı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Gürkan K.(45) eski arkadaşı olduğu iddia edilen F.Ö'nün (45) kezzaplı saldırısına uğradı.

Gürkan K. yüzünden yaralanırken, iş yeri çalışanlarından Y.K. (36) ve şüpheli F.Ö. de kezzaptan etkilendi.

Yaralanan Gürkan K. ile diğer iki kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA