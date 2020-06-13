Kahramanmaraş'ta bir kadının, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırırken ölmesi
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Kahramanmaraş'ta bir kadının, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırırken ölmesi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, eski ve yeni eşi arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışırken yaşamını yitiren kadının kocası tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir kadının, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırırken ölmesi
13.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:04

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, eski ve yeni eşi arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışırken yaşamını yitiren kadının kocası tutuklandı.

Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde 7 Haziran'da, boşandığı kocası Fırat G. ile eşi Hüseyin Ş. arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Edanur Ş'nin ölümünün faili olan ve olayda yaralanan eşinin Elbistan Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fırat G'nin tedavisi ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Elbistan'da Edanur Ş, boşandığı kocası Fırat G. ile eşi Hüseyin Ş'nin bıçaklı kavgasını ayırmaya çalışırken hayatını kaybetmiş, zanlılar yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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