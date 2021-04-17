Kahramanmaraş'ta bir haftada 9 silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta bir haftada 9 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir haftada 9 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheliden 9 silah ele geçirildi.

Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! 'Polise hakkını ver' etiketiyle video paylaştılar
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheliden 9 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suçlularla mücadele kapsamında, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıldı.

Denetimlerde, havaya ateş eden bir kişi, üzerinde taşıdığı silahla gezen 6 kişi yakalanırken, bir şüphelinin de aracında ve iş yerinde silah bulundu.

Şüphelilerden 9 ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, 8 şüpheliye adli ve idari işlem yaptı.

Öte yandan, vatandaşların mal ve can güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta bir haftada 9 silah ele geçirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 13:07:49. #1.14#

title