Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içeresinde 13 şüphelide 14 silah ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta son bir hafta içeresinde 13 şüphelide 14 silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan çalışmada silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 13 şüphelinin 14 silahla birlikte suçüstü yakalandığı belirtilerek, "Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 5 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 13 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Silah, 3. Sayfa, Haber

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