Kahramanmaraş'ta bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
02.05.2020 03:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 04:06
Kahramanmaraş'ta bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki müstakil bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evde kalanları dışarı çıkarttıktan sonra bacadan çıktığı tespit edilen yangını söndürdü.
Yangın sonrası baca ve çevresinde hasar oluştu.
Kaynak: AA