Kahramanmaraş'ta bir evdeki patlama hasara yol açtı
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Kahramanmaraş'ta bir evdeki patlama hasara yol açtı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada hasar oluştu.

27.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:12
Kahramanmaraş'ta bir evdeki patlama hasara yol açtı

'ın ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada hasar oluştu.

İlçeye bağlı Ağcalı Mahallesi Abdullah Beyazıt Caddesinde Hüseyin Yılmaz'a (45) ait evin mutfağında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle mutfağın kapı ve pencerelerinde hasar oluşurken balkonun duvarı yıkıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ekipleri bölgede tedbir aldı.


Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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