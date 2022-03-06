Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA, Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Şeyhadil Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki 2 katlı evin alt katında elektrik panosunda yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, panonun yanındaki odaya da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yangın, Güncel, Haberler

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