Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
AA, Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhadil Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki 2 katlı evin alt katında elektrik panosunda yangın çıktı.
Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, panonun yanındaki odaya da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.
AA / Ömer Faruk Salman - Güncel