Kahramanmaraş'ta bin fidan toprakla buluşturuldu
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Kahramanmaraş'ta bin fidan toprakla buluşturuldu

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta bin fidan toprakla buluşturuldu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bin fidan toprakla buluşturuldu.

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kentte bir süre önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Orman Haftası programı Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesinde bulunan Çınarlı Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş'ın orman yüz ölçümü bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ve son 17 yılda 150 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Coşkun, 2020 yılı içerisinde Türkiye'de toprakla buluşturulan 603 milyon fidanın 10 milyondan fazlasının Kahramanmaraş'ta toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da, ağaçlandırma faaliyetlerinin hem kentte hem de Türkiye'de artarak devam ettiğini söyledi.

Orman varlıklarına sahip çıkılmasına dikkati çeken Aycan, "Ağaçlandırma faaliyetleri hem şehrimizde hem de tüm ülkemizde artarak devam ediyor bu da çok önemli. Elbette burada çaba gösterirken, diğer taraftan ormanı korumada da aynı duyarlılığı göstermeliyiz. Kahramanmaraş geçtiğimiz dönemde çok ciddi yangınlara maruz kaldı. Bunların çoğunluğunun da yapay olduğunu düşünürsek, ormanlara sahip çıkmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bizim toprağı, tarım arazilerini korumamız lazım. Buralara yapılaşıp, bina yapmak, sanayi kurmak yerine korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise Türkiye'nin ağaçlandırma konusunda dünya ve gelecek için umut olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ormancılık konusunda başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Koç,"Ağaçlandırma hayaliyle yapılan çalışmalar, zümrüt yeşili bir Türkiye meselesi halinde dönüşmüştür. Yapılan bu başarılı çalışmalar neticesinde ülkemiz orman varlığı her sene düzenli olarak artmaktadır." dedi.

Program konuşmaların ardından protokol üyelerinin belirlenen alana ağaç dikimi yapmasının ardından sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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